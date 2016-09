Tennis vom Feinsten in Bartringen

Die TTL Open Tennis Classics, präsentiert von Le Jeudi und unterstützt von der Editpress-Gruppe, ziehen Jahr für Jahr zahlreiche Tennis-Fans und ehemalige Tennisspieler an. Neben Goran Ivanisevic, Michael Stich und Mansour Bahrami, die allesamt mehr oder weniger oft in Luxemburg zu Gast waren, schlug diesmal auch Mats Wilander bei den TTL Open auf. Die vier zeigten, dass sie es immer noch drauf haben, ganz zur Freude des Publikums.



