Nationale Meisterschaft an der Mosel

Es ist ein ereignisreiches Jahr für den Velo-Club Dräilännereck Schengen. Nach der überaus erfolgreichen nationalen Meisterschaft im Cyclocross Mitte Januar, wird der Klub von der Mosel zwischen dem 21. und 25. Juni auch die Straßenmeisterschaft austragen. Dies war im Rahmen des Festival Elsy Jacobs zu erfahren.

Auch dieses Jahr hatte der Radsportverband wieder einmal Probleme einen Ausrichter zu finden. Im vergangenen Jahr sprang der ACC Contern in letzter Minute ein, nun übernimmt der VC Schengen also die Verantwortung. Auch wenn somit wieder ein Ausrichter gefunden wurde, sollte man schleunigst nach einer Lösung suchen, damit die Meisterschaft wieder langfristig geplant werden können.

Es ist das zweite Mal in der 25-jährigen Klubgeschichte, dass der Klub aus dem Dreiländereck die nationalen Straßenmeisterschaften austrägt. Das Zeitfahren wird am Mittwoch, dem 21. Juni in Bürmeringen stattfinden, die Straßenrennen am darauffolgenden Wochenende, dem 24. und 25. Juni, in Remerschen.