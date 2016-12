Majerus auf Platz 5 in Namur

Die luxemburgische Sportlerin des Jahres, Christine Majerus, scheint ihre Erkältung aus der vergangenen Woche gut weggesteckt zu haben. Beim Cyclocross-Weltcup in Namur belegte sie am Sonntag den hervorragenden 5. Platz, lediglich 34 Sekunden hinter der Siegerin Katerina Nash (CZE). Das Podium komplettierten Eva Lechner (ITA) und Sophie de Boer (NED). Auch Suzie Godart war am Start des Weltcups, sie belegte Platz 49 mit drei Runden Rückstand.

Bei den U23 Männer waren mit Noah Fries und Luc Weis ebenfalls zwei Luxemburger im Einsatz. Fries wurde 49. auf drei Runden, Weis 53. auf fünf Runden. Bei den Junioren belegte Misch Leyder den 32. Platz auf 3:54 Minuten, Ken Conter wurde 36. auf 4:20 Minuten, Arthur Kluckers fuhr als 40. auf 5:08 ins Ziel, während Cédric Pries 51. auf 5:15 wurde und Félix Schreiber 49. auf eine Runde.

Bei den Männern beendete Vincent Dias dos Santos das Rennen als 55. mit sechs Runden Rückstand.