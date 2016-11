HBD schafft die Sensation

Der HB Düdelingen hat es in die nächste Runde des Challenge Cup geschafft. Nach der 23:28-Niederlage am Samstag gegen Hapoel Aschdod, trennten sich die beiden Teams am Sonntag in Düdelingen noch einmal mit dem gleichen Resultat. Diesmal allerdings zu Gunsten der Düdelinger.

So musste die Entscheidung im 7-m-Schießen fallen. Hier behielt Düdelingen die Nerven und ziehen nach einem 33:27-Sieg in die nächste Runde ein.