Guardiola siegt bei Mourinho

Ein überragender Kevin De Bruyne führte City vor dem Champions-League-Auftakt gegen Borussia Mönchengladbach am Dienstag mit einem Tor und einer Vorlage zum verdienten Sieg. City bleibt mit vier Siegen aus vier Spielen Tabellenführer, für United war es der erste Punkteverlust. Der Belgier De Bruyne, einst von José Mourinho vom FC Chelsea an den Bundesligisten VfL Wolfsburg abgeschoben, revanchierte sich dafür im ausverkauften Stadion Old Trafford eindrucksvoll. Er traf nach einem Blitz-Angriff mit rechts aus 16 Metern (15.), später schoss er mit links an den Pfosten, und Kelechi Iheanacho schob zum 2:0 ein (36.).

In der 42. Minute traf Zlatan Ibrahimovic, einst von Guardiola beim FC Barcelona aussortiert, nach einem üblen Fehler des neuen City-Torhüters Claudio Bravo zum Anschluss. Es war das vierte Tor des Schweden im vierten Ligaspiel für United. De Bruyne scheiterte zu Beginn der Schlussphase eines rasanten Spiels erneut am Pfosten (75.).