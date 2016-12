Metz-Fanblock provoziert Spielabbruch

Schnell kursierten die Bilder aus dem Stade St. Symphorien im Netz: Nahe des bereits am Boden liegenden Torwart des FC Lyon, Anthony Lopes, explodiert ein Feuerwerkskörper. Der Keeper krümmt sich vor Schmerzen, auch ein Mitglied des Ärztestabs wurde getroffen. Das Geschoss kam aus Metzer Fan-Block - woraufhin auch die Spieler der Heimmannschaft sich lauthals bei ihren Anhängern beschwerten. Der Schiedsrichter zögerte nicht lange, und brach die Partie in der 30. Spielminute ab. Der FC Metz war zuvor durch einen Treffer von Gauthier Hein in Führung gegangen.

Zu diesem Zeitpunkt saß der Luxemburger Chris Philipps übrigens auf der Ersatzbank.

Kurz nach 21.20 Uhr herrschte dann Gewissheit in Metz: Wie das Regelwerk besagt, wird ein Spiel nach 45-minütiger Unterbrechung nicht wieder angepfiffen.

Breaking | Metz vs Lyon sees play suspended after firecracker exploded next to goalkeeper Anthony Lopes. pic.twitter.com/491XBlttgQ — Get French Football (@GFFN) 3 décembre 2016

Suit aux jets de projectiles des supporters de Metz sur Anthony Lopes, Metz - Lyon a été interrompu. Un pétard a explosé sur le gardien. pic.twitter.com/RDU6hknD2W — Vines Foot ⚽️ (@vinesfoot) 3 décembre 2016