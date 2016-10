Strassen und Niederkorn ausgeschieden

Der Progrès verlor ausgerechnet gegen Hostert, dort wo kein Geringerer als das Niederkorner Urgestein Henri Bossi auf der Trainerbank sitzt. Auch Strassen musste sich deutlich gegen Ehrenpromotionär US Esch geschlagen geben.

Einen souveränen 6:0-Sieg feierte Titelverteidiger F91 Düdelingen gegen Union Titus Petingen. Sanel Ibrahimovic erzielte in der ersten Hälfte innerhalb von 21 Minuten einen Hattrick. Deutlich schwerer tat sich Fola beim knappen 1:0-Erfolg gegen Sandweiler.

Im Achtelfinale stehen - bis auf Erstdivisionär Lorentzweiler - nur Teams aus der BGL Ligue und der Ehrenpromiton nachdem keinem Underdog eine Überrschung glückte.

Steinsel (1) - Lorentzweiler (1) 1:2 n.V.

Medernach (1) - Etzella (EP) 0:4

Koerich/Simmern (3) - Wiltz (EP) 0:3

Lintgen (1) - Monnerich (EP) 2:3

Hosingen (2) - Rodange (EP) 0:4

Käerjeng (ND) - RM Hamm Benfica (ND) 0:1

Kehlen (1) - Rümelingen (ND) 0:2

Norden 02 (EP) - RFCUL (ND) 1:4

F91 (ND) - UT Petingen (ND) 6:0

Mondorf (ND) - Rosport (ND) 1:3

Hostert (EP) - Progrès (ND) 2:1

Feulen (2) - Hesperingen (EP) 0:2

US Esch (EP) - Strassen (ND) 4:2

Sandweiler (EP) - Fola (ND) 0:1

Déifferdeng 03 (ND) - Jeunesse Esch (ND): Spielbeginn am Sonntag um 19.00 Uhr.