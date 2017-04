Pit Maas verstorben

Das Escher Urgestein stand 211 mal für die „Doyenne“ zwischen den Pfosten. Maas war Kapitän der Mannschaft, die 1955 die Coupe de Luxembourg gewonnen hatte, was für lange Zeit der letzte Titel der Fola sein sollte.

Das Finale gegen die Red Boys ging erst mit einem 1:1-Unentschieden zu Ende, doch im Wiederholungsspiel konnten sich Maas und Co. dann klar mit 4:1 behaupten. Es war bis heute der letzte Pokalsieg der Fola.

Pit Maas war mit seinen Fola-Mannschaftskollegen aber auch mehrmals im Ausland unterwegs. In Gibraltar überzeugte der Torwart so sehr, dass die Gastgeber ihn am liebsten gleich verpflichtet hätten. „Unser Torwart war klasse: auf den Schultern wurde er vom Felde getragen, der Gegner wollte ihn sogar zurückbehalten und sofort engagieren“, heißt es im Buch „100 Joër Fussball zu Lëtzebuerg, C.S. Fola“.

Am 22. Mai 1949 bestritt Pit Maas sein einziges Länderspiel gegen die B-Nationalmannschaft aus Frankreich. Das Freundschaftsspiel endete mit 1:4.

Aber nicht nur im Fußball wusste Maas auf sich aufmerksam zu machen, denn wenn einmal Not am Mann war, half er schon mal bei den Kollegen vom Handball aus und stellte sich dort zwischen die Pfosten.

Seine Leidenschaft für den Sport übertrug er als Bademeister und Sportlehrer in der „Bruchschoul“ auf Generationen von Kindern. Der Familie entbietet das Tageblatt sein aufrichtiges Beileid.