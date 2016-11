Setzt sich das Favoritensterben fort?

Nach der Länderspielpause rückt der Pokal in den Vordergrund, bevor die letzten drei Spieltage in der Hinrunde ausgetragen werden und sämtliche Vereine sich in die Winterpause verabschieden. Nur die Hälfte aller BGL- Ligue-Teams ist noch im Rennen. Pro oder contra, der neue Austragungsmodus ruft zwar einerseits auch wieder Nörgler auf den Plan, sorgt aber andererseits für weitaus mehr Überraschungen. Und jene machen ja bekanntlich grenzüberschreitend den Charme des Pokalwettbewerbs aus.

Ähnlich sieht es übrigens Hostert-Coach Henri Bossi. „Ab Runde eins alle Vereine in einen Topf, damit hätte ich keinerlei Problem und es wäre weitaus gerechter sowie attraktiver für die kleinen Vereine.“ Zuletzt kegelte er mit Hostert immerhin den Progrès aus dem Pokal und morgen muss Vizemeister Fola im Gréngewald Farbe bekennen. Die Escher sind gewarnt und hatten bereits vorige Runde ihre liebe Mühe, um Sandweiler hauchdünn mit 1:0 auszuschalten.

Zumindest zwei EP-Vertreter ziehen mit Sicherheit ins Viertelfinale ein. Und zwar Rodange oder Monnerich und die US Esch oder Hesperingen. Beim 0:3 auf dem Holleschberg bezogen die Escher ihre erste Saisonniederlage und infolgedessen sind die Weichen auf Revanche gestellt. Der Heimvorteil ist nicht unwesentlich, verfügen die Hausherren – übrigens schon letztes Jahr im Achtelfinale – vor eigener Kulisse mit sechs Siegen aus sechs Spielen doch über eine völlig makellose Weste. Auch Monnerich hat mit Rodange nach dem 0:1 in der Meisterschaft noch eine Rechnung offen.

Lorentzweiler heißt der Winzling im verbleibenden Feld. Der Erstdivisionär empfängt den RFCUL und gilt logischerweise als klarer Außenseiter. 2007/08 lieferten sich beide Farben bereits ein Pokalduell, das die Hauptstädter mit 4:0 zu ihren Gunsten entschieden.

Im einzigen Erstligavergleich stehen sich die beiden Tabellenletzten Rosport und der RM Hamm Benfica gegenüber und haben folglich ganz andere Sorgen. Die Victoria lauert vor heimischem Publikum noch auf den ersten Saisonsieg, während die Centser zuletzt in Käerjeng gewaltig unter die Räder gerieten.

Wiltz startete verheißungsvoll in die laufende Saison, brach aber anschließend ein. Nach drei Pleiten in Serie kam der Dreier gegen Hesperingen gerade rechtzeitig. Denn den Nordisten steht immerhin das Duell gegen Double-Sieger F91 ins Haus. Eigentlich nur eine Formsache für Düdelingen, oder etwa doch nicht? Zuletzt trafen sich beide Teams 2006/07 im Pokal. Einst setzte sich der F91 mit 5:3 zuhause durch.

Die Etzella steht derzeit auf einem Aufstiegsplatz und mit erst zwei Gegentoren ist die Abwehr zweifelsohne das Prunkstück. Das Ettelbrücker Bollwerk zu knacken wird für die USR wohl kein leichtes Unterfangen, erwies sich Rümelingen mit sieben Meisterschaftstreffern bisher als offensivschwächstes Team.

Coach Manuel Peixoto ist es freilich gelungen, wieder für etwas Ruhe beim CSG zu sorgen. Die Formkurve zeigt nach oben, aber ob es reicht, um Pokalspezialist Déifferdeng 03 aufs Glatteis zu führen, ist doch zu bezweifeln. 2009/10 feierte D03 gegen den CSG übrigens den ersten von insgesamt vier Pokalsiegen.