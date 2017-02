Muller +1, Minella -1

Minella steht nun auf Rang 79, nach Platz 78 in der Vorwoche. Ihr Karriere-Höchstwert war Position 66 im September 2012. Ein Wert, der angesichts der guten Form der 31-Jährigen nun wieder in Reichweite scheint.

Gilles Muller hat derweil seinen Karriere-Höchstwert wieder erreicht. Nach seinem Premieren-Turniersieg in Sydney stand er im Januar bereits während zwei Wochen auf Rang 28. Diese Position hat er nun wieder inne, nach Platz 29 in der Vorwoche. Trotzdem er beim Turnier in Sofia (Aus im Viertelfinale) nicht alle seine Punkte von 2016 (Halbfinale) verteidigen konnte, ging es demnach einen Rang nach oben.