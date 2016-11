Vier Jahre Sperre für Triebel

Der 50-Jährige hatte sich am 31. Juli dieses Jahres bei einem Mountainbike-Rennen in Orscholz einer Dopingkontrolle entzogen. Triebel wurde damals 10. und hatte einem Doping-Kontrolleur anschließend einen falschen Namen angegeben und sich entfernt. Pascal Triebel kann in den nächsten 14 Tagen gegen diese Entscheidung in Berufung gehen.

Triebel hatte sich vor dem CDD mit dem Argument verteidigt, dass er sich nach dem Rennen schlecht gefühlt habe und dringend zur Toilette musste. Zudem hätte sich der Kontrolleur nicht eindeutig zu erkennen gegeben und so habe er ihm einen falschen Namen genannt und auch noch ein Dokument mit „Pol Werner“ unterschrieben. In der Dusche habe er dann nicht gehört, als sein Name aufgerufen worden sei.

Bereits 1998 wurde Triebel aufgrund einer positiven Dopingprobe ein nationaler Titel aberkannt. Laut Welt-Antidoping-Code von 2015 (Artikel 2.3) zählt auch das Sich-Entziehen oder die Verweigerung einer Doping-Probe als Verstoß: „Sont considérées comme des violations des règles antidopage: (...) Se soustraire au prélèvement d’un échantillon ou, sans justification valable après notification conforme aux règles antidopage en vigueur, refuser le prélèvement d’un échantillon ou ne pas se soumettre au prélèvement d’un échantillon.“