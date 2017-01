Tande gewinnt Neujahrsspringen

Tande setzte sich auf der Olympiaschanze in Garmisch-Partenkirchen (D) vor dem Polen Kamil Stoch und dem Österreicher Stefan Kraft durch. Die Gesamtführung übernahm Stoch von Auftaktsieger Kraft. Das dritte Springen findet am Mittwoch in Innsbruck (Österreich) statt.

Sieger Tande setzte sich mit Sprüngen auf 138,0 und 142,0 m (289,2 Punkte) vor Stoch (286,0) und Kraft (282,4) durch. Der 17 Jahre alte Domen Prevc, als Topfavorit in die Tournee gegangen, kam auf Rang fünf (278,5), Bruder und Titelverteidiger Peter Prevc auf Rang elf (263,2).

Doppel-Olympiasieger Stoch, der mit 143,0 m im zweiten Durchgang nur einen halben Meter unter dem Schanzenrekord von Simon Ammann blieb, übernahm die Führung in der Tournee-Wertung mit 591,2 Punkten hauchdünn vor Kraft (590,4) und Tande (584,6). "Für mich ist das ein besonderer Sieg", sagte Tande, "hier, wo Birger Ruud 1936 Olympiasieger geworden ist."