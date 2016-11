Robben & Co. in Luxemburg gelandet

Es war das Abschlusstraining vor dem wichtigen WM-Qualifikationsspiel am Sonntag gegen Luxemburg (18.00 Uhr im Stade Josy Barthel), das aufab 17.30 Uhr im Liveticker verfolgt werden kann.

Die "Elftal" um die beiden Superstars Arjen Robben (Bayern München) und Wesley Sneijder (Galatasaray Istanbul) durfte sich am Samstagabend bereits mit dem luxemburgischen Kartoffelacker vertraut machen.

Das Spielfeld im Stade Josy Barthel ist gezeichet vom Rugby-Länderspiel am letzten Wochenende und wurde durch den Regen der letzten Tage noch tiefer.

"Der Zustand des Rasens ist sicherlich ein Problem aber das soll nicht als Entschuldigung gelten. Wir können auch auf einem schlechten Platz gewinnen", sagte der niederländische Nationaltrainer Danny Blind.

Die Niederlande liegen in der Qualifkationsgruppe A derzeit auf dem dritten Platz hinter Frankreich und Schweden und stehen daher unter Erfolgsdruck. Auf keinen Fall will "Oranje" die FLF-Formation unterschätzen, wie Bondscoach Danny Blind auf der Pressekonferenz am Samstagabed betonte:

"Die letzten Resultate zeigen, dass Luxemburg eine gute Mannschaft besitzt. Ich mag ausserdem die Spielweise unseres Gegners. Die jetzige Generation ist deutlich besser als die vor 20 Jahren als Guy Hellers der einzige Profi war. Die Luxemburger spielen jetzt im Ausland und das merkt man."

Auf die Unterstützung ihrer Landsleute kann die "Elftal" auf jedenfall zählen. Das Stade Josy Barthel ist ausverkauft und rund 5000 niederländische Schlachtenbummler in Orange sind nach Luxemburg gereist und erwarten einen Sturmlauf von ihrer Elf.

Danny Blind hat vor allem die drei Punkte im Kopf. "Mit einem Sieg würden wir den Sprung auf Platz 2 der Gruppe schaffen. Natürlich hofft man als Trainer darauf, dass die Mannschaft gut spielt und auch einige Tore erzielt."