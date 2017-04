Luxemburg hat zum ersten Mal in der Geschichte Gold bei der Weltmeisterschaft der Division III gewonnen. Eric Wambach (rechts auf dem Foto) hat vor 17 Jahren in Sofia seine erste Weltmeisterschaft bestritten, damals bei den U18. Nun kehrte er in die bulgarische Hauptstadt zurück und feierte mit seinen Teamkollegen die Goldmedaille und den Aufstieg in die Division II. Das Tageblatt hat sich unmittelbar nach der Rückkehr mit Wambach unterhalten.

Eric Wambach: Die war ziemlich kurz! Und dementsprechend fühle ich mich auch. Natürlich haben wir unseren Finalsieg gebührend gefeiert. Ich war so gegen vier Uhr wieder auf dem Zimmer, damit war ich nicht der Letzte, der sich schlafen legte.

Nicht wirklich. Wir hatten uns vorgenommen, um den Turniersieg mitzuspielen. In den letzten fünf Jahren holten wir jeweils Bronze. Es war jetzt einfach an der Zeit für Gold. Wir wussten, dass Bulgarien stark einzuschätzen war, schließlich spielten sie letztes Jahr noch in der 2. Division. Doch wir wussten auch, dass wir durchaus mithalten können, und so war es dann auch.

Nein, wir haben keine Sekunde gezweifelt. Nach dem Halbfinalsieg war uns klar, dass wir jetzt Gold holen werden. Mit etwas anderem haben wir uns gar nicht erst beschäftigt. Auch als wir früh in Rückstand geraten sind, haben wir gut zusammengehalten und zu keinem Moment nachgelassen. Bulgarien hatte Respekt vor uns und das haben wir schlussendlich ausgenutzt.

Im Gegensatz zu den letzten Turnieren hatten wir diesmal zu keinem Zeitpunkt einen Hänger. In den letzten Jahren hatten wir jeweils in mindestens einem Spiel geschwächelt, was uns am Ende den Einzug ins Finale gekostet hat. Diesmal hat einfach alles geklappt.

Wir spielten bereits 2004 einmal in der 2. Division. Viele der Teams kennen wir schon von Turnieren aus den letzten Jahren, wie z.B. Nordkorea. Sicherlich ist das Niveau etwas höher, aber wir haben jetzt ein Jahr, um uns darauf vorzubereiten.