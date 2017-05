"Mulles" im Halbfinale

Im letzten Viertelfinale des Tages musste "Mulles" während 1.56 Stunden und bis um 23.15 Uhr portugiesischer Zeit kämpfen, um den Einzug in die Vorschlussrunde zu schaffen. Der Weltranglisten-28. aus Luxemburg hatte Satz eins gegen den Japaner Taro Daniel (WR 113) mit 5:7 verloren, ehe ihm die Wende gelang und er sich mit 6:2 und 6:3 in drei Sätzen durchsetzen konnte.

Im Halbfinale wartet nun am Samstag der Südafrikaner Kevin Anderson (WR 66), der sich ebenfalls in drei Sätzen gegen den Franzosen Richard Gasquet (WR 23) durchgesetzt hatte. Im direkten Duell Muller-Anderson steht es 2:2-Unentschieden; auf Sand trafen die beiden noch nie aufeinander.

Am Samstag ab 16.00 Uhr MESZ (15.00 Ortszeit) spielen zunächst die beiden Spanier Carreno (an Nr. 1 gesetzt) und Ferrer (Nr. 4) ihr Halbfinale, ehe der an Nr. 3 gesetzte Gilles Muller gegen Kevin Anderson antritt.