Erwartete Niederlagen

Eléonora Molinaro (WTA 1.171) bekam es zum Auftakt mit Lauren Davis (85) zu tun. Vom Papier her ein mehr als ungleiches Duell. Der erste Satz musste die junge Spielerin der „Schéiss“ zwar die 6:0-Höchststrafe hinnehmen, jedoch fiel dieses Resultat vielleicht etwas zu hoch aus. Die 16-Jährige bot der US-Amerikanerin in vielen Ballwechseln Paroli, jedoch unterliefen ihrer amerikanischen Konkurrentin fast keine Fehler. Auch Molinaros Aufschlag kam noch nicht so nach Wunsch.

Im zweiten Durchgang fand das junge Talent besser ins Spiel. Mit einer aggressiven Spielweise konnte die Luxemburgerin ihren ersten Spielgewinn zum 1:0 feiern. Danach brachte die Nummer 1.171 der Welt ihre Gegnerin erstmals beim eigenen Aufschlag in die Bredouille, jedoch behielt die Amerikanerin die Nerven. In der Folge blieb Davis auf einem konstant hohen Niveau und liess der Luxemburgerin nur wenig Luft zum Atmen. Molinaro gab sich zwar zu keinem Zeitpunkt auf, doch musste sie die Stärke der Nummer 85 der Welt anerkennen. Am Ende verlor sie den zweiten Satz mit 2:6.

Die zweite Luxemburgerin in der Qualifikation, Laura Correia, vollbrachte gegen die an Nummer eins gesetzte Kristyna Pliskova eine mehr als anständige Leistung. Gegen die Nummer 64 der Welt wehrte sich die Spora-Spielerin, die kein WTA-Ranking hat, nach Kräften und musste sich am Ende mit 2:6 und 2:6 geschlagen geben.