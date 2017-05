Erste Etappe für Filippo Fortin

"Eigentlich hatte ich den Sprint viel zu früh angezogen, doch ich bin froh, dass es dennoch gereicht hat", freute sich der Sieger im Ziel. Der 28-jährige Sprinter übernimmt gleichzeitig auch das Trikot des Gesamtführenden.

Auf Rang zwei landete der Österreicher Daniel Auer (Felbermayr), der Italiener Leonardo Bonifazio (Colpack) kam auf Position drei ins Ziel. Als bester Luxemburger fuhr Pit Leyder von Team Leopard Pro Cycling über die Ziellinie.

Die Fahrer gingen die mit 79,6 Kilometer doch recht kurze Etappe mit einem enorm hohen Tempo an. In der dritten Runde von Redingen über Reichlingen und Ospern konnte sich eine fünfköpfige Ausreißergruppe mit Ian Garrison (Nationalteam USA), Riccardo Zoidl (Felbermayr), Jasper De Laat (Metec), Raphael Freienstein (Lotto Kern-Haus) und Carmelo Foti (Leopard) absetzen, zu ihnen schloss zudem Twan Van den Brand (Destil Jo Piels) auf. Sie wurden in der letzten Runde aber wieder vom Hauptfeld eingeholt.