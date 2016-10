Wozniacki muss passen

Caroline Wozniacki sollte eigentlich am Donnerstag ihr Viertelfinalspiel gegen Monica Niculescu bestreiten. Doch nun muss die Dänin passen. Nach ihrem Achtelfinalspiel am Mittwoch hatte sie sich wegen Magen-Darm-Beschwerden in medizinische Behandlung begeben. Damit steht Niculescu im Halbfinale.

"Ich habe wirklich alles versucht, um antreten zu können. Doch ich fühle mich einfach nur zu schwach. Das Turnier hier auf Kockelscheuer mag ich sehr, deshalb wollte ich alles dafür geben, um fit zu werden. Ich fühle mich zwar leicht besser als am Vortag, aber es reicht einfach nicht", gab Wozniacki bekannt.