Moolman siegt, Majerus Dritte

Der Prolog wurde gleich zur erwarteten Auseinandersetzung zwischen den beiden Top-Teams Boels Dolmans (Majerus) und Cervélo Bigla. Die Südafrikanerin Ashleigh Moolman setzte sich schließlich in 4.07 Minuten durch, vor ihrer Cervélo-Teamkollegin Lisa Klein aus Deutschland (4.08) und dann Christine Majerus in 4.10 Minuten. Katie Archibald (Großbritannien) vom WNT-Team der Luxemburgerin Elise Maes benötigte ebenfalls 4.10 Minuten. Auf Platz fünf folgte mit der amtierenden Weltmeisterin Amalie Dideriksen (4.11 Min.) wiederum eine Boels-Fahrerin.

Die Radsportfans haben dieses Jahr erstmals die Gelegenheit, den Prolog und die beiden Etappen des 10. Festivals Elsy Jacobs per Livestream auf www.apart-tv.com/live zu verfolgen (Samstag ab 16.30/Sonntag ab 16.00 Uhr).Die Zuschauer vor Ort können sich das Geschehen auf einer Großleinwand im Zielbereich ansehen.

Das "Luxemburger Podium" vervollständigten Claire Faber (WV Zeeuws- Vlaandeen) in 4.32 Minuten auf Rang 40 und Anne-Sophie Harsch (Nationalteam) in der gleichen Zeit auf Platz 43. Die weiteren Luxemburger Platzierungen: 49. Elise Maes (WNT) in 4.34 Minuten, 91. Chantal Hoffmann (Lotto Soudal) in 4.45, 94. Edie Rees (Nationalteam) in 4,47, 102. Laurence Thill (Nationalteam) in 5.00, 105. Lara Carier (Nationalteam) in 5.06.

Die Strecke war zu Beginn nass gewesen und trocknete zum Ende des Prologs hin ab.

Am Samstag geht es auf der ersten Etappe ab 14.30 Uhr über 97,7 km von Steinfort nach Steinfort; Zielankunft gegen 16.55 Uhr. Am Sonntag entscheidet dann die zweite Etappe über den Gesamtsieg: Um 14.00 Uhr geht es über 111,1 km von Garnich nach Garnich; die Zielankunft wird gegen 16.45 Uhr erwartet.