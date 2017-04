Molinaro und Muller: Karrierebestwerte

Gilles Muller, der sich derzeit eine kleine Pause vor dem Masters-Turnier in Monte Carlo gönnt, machte in dieser Woche zwei Plätze in der Weltrangliste gut. Somit rückt der FLT-Spieler auf den 27. Platz vor. Dieses Ranking egalisiert seinen bisherigen Karrierebestwert, den er erstmals im Februar 2017 erreichte.

Davis-Cup



Von Mittwoch bis Samstag geht die luxemburgische Davis-Cup-Mannschaft in Sozopol in der Europa/Afrika-Zone Gruppe III an den Start – bekanntlich ohne Gilles Muller.



Mit Ugo Nastasi, Alex Knaff, Tom Diederich und Christophe Tholl kann Davis-Cup-Kapitän Johny Goudenbour zwar auf eine junge und talentierte Mannschaft zurückgreifen, die jedoch auf internationaler Ebene – außer vielleicht Nastasi – recht unerfahren ist. Deshalb wollte man im luxemburgischen Lager kleinere Brötchen backen.



Die Auslosung mit als Gegnern Albanien, San Marino und Liechtenstein bedingt aber nun, dass Luxemburg eventuell doch etwas mehr Ambitionen hegen kann.



Alle Details zum Davis-Cup-Auftritt finden Sie in der Tageblatt-Ausgabe vom 5. April (Print und Epaper).



Im Doppel hingegen steht der Linkshänder nun auf dem 76. Platz, was ein neues „career high“für ihn bedeutet. Aufgrund der guten Leistungen mit seinem amerikanischen Doppelpartner Sam Querrey machte „Mulles“ somit zehn Plätze im Ranking gut. Zu Beginn der Saison war Muller noch auf der 153. Position in dieser Disziplin zu finden.

Bei den Damen konnten sich Eléonora Molinaro und Mandy Minella in der Weltrangliste weiter nach vorne arbeiten. Minella wird jetzt auf der 68. Position geführt und ist nicht mehr allzu weit von ihrem bisher besten Ranking (Platz 66 am 17. September 2012) entfernt. Molinaro machte einen großen Sprung nach vorne und steht nun auf Rang 865 - ihr bisher bestes Ranking.

Derweil musste Molinaro beim ITF-Turnier in Dijon (15.000 Dollar) nach überstandener Qualifikation in der ersten Runde die Segel streichen. Die junge Luxemburgerin musste sich gegen Mathilde Armitano (19 Jahre, WTA 1.112) mit 4:6 und 3:6 nach 1.40 Stunden geschlagen geben. Auch Mandy Minella musste das Aus in der ersten Runde im Doppel beim WTA-Turnier in Monterrey (Mexiko, 250.000 Dollar) hinnehmen. Gemeinsam mit Russin Natela Dzalamidze verlor das luxemburgisch-russische Duo gegen Monique Adamczak (Australien)/Nicole Melichar (USA) mit 3:6 und 5:7.