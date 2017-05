Sagan siegt vor Zabel, Drucker wieder Fünfter

Der Slowake Sagan sorgte für den zweiten Sieg in Folge für das Team Bora-hansgrohe, der Pole Rafal Majka bleibt auch Gesamtführender. Marcel Kittel (D/Quick-Step Floors), der die erste Etappe im Massensprint gewonnen hatte, wurde nur 12. Wie auf Etappe eins kam BMC-Fahrer Jempy Drucker auch auf den 192,5 km von Pismo Beach nach Morro Bay wieder auf Platz fünf. In der Gesamtwertung ist der Luxemburger 92. mit einem Rückstand von 20.50 Minuten.

"For me, technical finishes like this are better" - @jempy_drucker after his top 5 finish on #AMGENTOC stage 3. ↓. https://t.co/vWWpZ45uDk

We're now 3 stages into #AMGENTOC so, if you missed yesterday's race to Morro Bay, catch up with our @tdwsport → https://t.co/uBvWM71AOc pic.twitter.com/yB1FdwBlP2