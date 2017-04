Ronaldo schießt die Bayern ab

Der FC Bayern München ist trotz eines großen Kampfes im Viertelfinale der Champions League gescheitert. Der deutsche Rekordmeister verlor nach der 1:2-Niederlage sechs Tage zuvor in München im Rückspiel bei Titelverteidiger Real Madrid mit 2:4 (2:1, 0:0) nach Verlängerung.

Die Bbayern-Führung durch Robert Lewandowski per Foulelfmeter (53.) glich Weltfußballer Cristiano Ronaldo (76.) aus. Postwendend brachte ein Eigentor von Real-Kapitän Sergio Ramos (77.) die Münchner erneut in Front. In der somit notwendig gewordenen Verlängerung erzielte Ronaldo (105./110.) seine Champions-League-Treffer Nummer 99 und 100, ehe Marco Asensio (112.) den Schlusspunkt setzte. Madrid hat damit weiter alle Chancen, als erster Verein zum zweiten Mal nacheinander die Champions League zu gewinnen

Dem Vorjahresfinalisten, Atletico Madrid, reichte in einem sehenswerten Rückspiel ein 1:1 (1:0) bei den „Foxes“, um den letzten Vertreter der englischen Premier League zu eliminieren. Zuvor hatten bereits Tottenham Hotspur, Manchester City und der FC Arsenal in der Königsklasse die Segel streichen müssen. Das Hinspiel hatten die Spanier vergangene Woche gegen den englischen Überraschungs-Champion mit 1:0 gewonnen. Atletico-Eigengewächs Saúl hatte in der 26. Minute für die Führung der Gäste gesorgt, die im Achtelfinale Bayer Leverkusen aus dem Wettbewerb geworfen hatten.

Leicester-Torjäger Jamie Vardy ließ die Hausherren in der 61. Minute dann mit seinem zweiten Treffer in der Königsklasse wieder träumen. Der Tabellenzwölfte der Premier League hatte auch die erste Chance des Spiels. In der 20. Minute vergab Shinji Okazaki nach Vorarbeit von Vardy eine ausgezeichnete Gelegenheit. Fünf Minuten später gelang dann Saúl sein dritter Treffer im laufenden Wettbewerb. Der Nationalspieler köpfte nach einem herrlichen Pass von Filipe Luís unhaltbar für Leicester-Torwart Kasper Schmeichel ein. Für die Hausherren war es zugleich der erste Gegentreffer in der Champions League vor eigenem Publikum.

Nach dem Seitenwechsel vergab der eingewechselte Ben Chilwell den möglichen Ausgleich für Leicester, den er dann wenig später mit einem strammen Schuss vorbereitete. Vardy fälschte zum Ausgleich ab und hatte in der Folge noch weitere Möglichkeiten für die immer stärker werdenden Gastgeber. Das Gästeteam von Trainer Diego Simeone brachte aber mit viel Dusel das Resultat über die Zeit und darf weiter vom ersten Champions-League-Titel in der Atletico-Vereinsgeschichte träumen.