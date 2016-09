Nach der Tennis-Clinic kommt die Show

Die TTL Open Tennis Classics, die vom Le Jeudi präsentiert und von der Editpress-Gruppe unterstützt werden, gehören zu den Highlights im luxemburgischen Tennis-Kalender. Am Mittwoch Abend ab 19.00 Uhr werden im Centre Atert in Bartringen wieder frühere Weltklasse-Athleten ihr Können bei einem Show-Match unter Beweis stellen und die Zuschauer begeistern.

Goran Ivanisevic und Michael Stich waren bereits im vergangenen Jahr bei den TTL Open Tennis Classics zu Gast. Mansour Bahrami gehört schon zum Inventar, während die ehemalige schwedische Nummer eins der Weltrangliste, Mats Wilander, zum ersten Mal in Bartringen aufschlagen wird. "Ich war schon einmal im Großherzogtum. 1978 habe ich hier als Jugendlicher am Jean Becker Cup, einem U16-Turnier, teilgenommen", verrät Wilander im Tageblatt-Interview (Ausgabe vom Mittwoch). "Diesmal konnte ich auch ein wenig die Stadt Luxemburg erkunden. Am Montag habe ich die Altstadt besichtigt", fügt die ehemalige Nummer eins des Herren-Tennis hinzu.

Gestern hat er mit seinen Kollegen eine Auswahl von Nachwuchstalenten im Rahmen der Le-Jeudi-Tennis-Clinic trainiert (siehe Fotostrecke).