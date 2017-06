Gelungener Auftakt der Meisterschaften

Am Samstag fanden die ersten Rennen der Straßenmeisterschaft in Remerschen statt. Bei den Débutants siegte Jean Leyder, der im Springt Loic Bettendorf besiegte. Dritter wurde Jordi Wagner.

"Es war ein sehr schweres Rennen", so Jean Leyder. "Vor allem der Wind machte uns zu schaffen". Auf der Zielgeraden habe der Wind den Fahrern ins Gesicht geblasen. "Loic zog den Sprint etwas zu früh an, so dass ich ihn noch überholen konnte".

Bei den Masters siegte Christian Poos, der sich gleich in der ersten Runde vom Rest des Feldes absetzte. Für Poos war es das letzte offizielle Rennen seiner Karriere. In Remerschen schloss sich für den 40-Jährigen der Kreis. Vor 23 Jahren wurde er hier Landesmeister bei den Junioren.

Am Sonntag finden noch die Rennen der Junioren, der Damen, der Elite und der Espoirs statt.

(Gold, Silber, Bronze)

Leyder Jang, Bettendorf Loic, Wagner JordiDax Charel, Kess Alexandre, Gilles MaxReuter Caroline, Schreiber Marie, Wenzel LivKalweit Jonathon, Berton Noa, Ury FynnLanger Noa, Marinho AnaPoos Christian, Ley Pascal, Prado Sergio