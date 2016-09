Swietlik und Gensow übernehmen

Seit längerem war bekannt, dass Bernhard Baldinger Ende 2016 in Rente gehen würde. In Zukunft wird ein Duo die Geschicke in den höchsten Kategorien leiten. Dabei handelt es sich um Christian Swietlik, der bereits seit einigen Jahren für die FSCL arbeitet und Konstantin Gensow, der ab Januar im Dienste der FSCL stehen wird. Der 31-Jährige Gensow ist beim Radsportverband Rheinland-Pfalz und beim Heinrich Heine Gymnasium in Kaiserslautern angestellt. "Wir haben uns im Vorstand einstimmig für ihn entschieden, da er genau unserem Profil entspricht", so FSCL-Präsident Camille Dahm gegenüber dem Tageblatt.

Die Arbeitsaufteilung wird so aussehen, dass Swietlik sich vor allem um die Espoirs kümmern wird, während Gensow die Junioren übernehmen wird. "Selbstverständlich werden sie Hand in Hand arbeiten", so Dahm. In den jüngeren Kategorien arbeiten immer noch Luc Nothum, Isa Reiffers und Nathalie Lamborelle mit. Misch Wolter wird weiterhin als Cyclocross-Nationaltrainer fungieren.

Außerdem hat die FSCL noch das Aufgebot für die WM in Doha (9.-16. Oktober) bekannt gegeben. Bei der Elite werden neben Jempy Drucker auch Bob Jungels und Ben Gastauer das Straßenrennen in Angriff nehmen. Zudem bestreitet Jungels das Zeitfahren.

Bei den Damen sind Chantal Hoffmann, Elise Maes und Christine Majerus vorgesehen. Allerdings wird die Sportlerin des jahres nur nach Doha reisen, wenn sie von ihrem Team auch für das Mannschaftszeitfahren vorgesehen wird. Ansonsten konzentriert sie sich auf die Cross-Saison mit dem Ziel WM 2017 in Beles.

Bei den Espoirs gehen Pit Leyder, Kevin Geniets und Tom Wirtgen an den Start. Letzterer wird ebenfalls das Zeitfahren in Angriff nehmen. Bei den Junioren sind es Colin Heiderscheid, Raphaël Kockelmann (auch Zeitfahren), Misch Leyder, Michel Ries (auch zeitfahren) und Luc Wirtgen. Bei den Juniorinnen wird Luxemburg durch Claire Faber und Anne-Sophie Harsch (auch Zeitfahren) vertreten.