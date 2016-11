Muller trifft nun auf Djokovic

Im ersten Satz konnte Muller beim Stand von 4:3 seinen Gegner erstmals breaken. Danach blieb Muller am Drücker und sicherte sich ein weiteres Break zum 6:3-Satzgewinn.

Der zweite Durchgang erspielte sich der 33-Jährige gleich drei Breakbälle, jedoch konnte der Spanier diese allesamt abwehren. Doch der FLT-Spieler gab weiterhin den Ton in den Ballwechseln an. So konnte er seinem Gegenüber zum dritten Mal in dieser Partie den Aufschlag abnehmen und auf 3:1 davonziehen. Dies sollte auch letztendlich genügen, um den Satz souverän mit 6:3 gewinnen zu können. Somit konnte der Luxemburger Sportler der beiden vergangenen Jahre auch das zweite Duell mit Almagro für sich entscheiden.

Nun wartet in der zweiten Runde kein Geringerer als Branchenprimus Novak Djokovic auf den Linkshänder. Gegen den Serben weist „Mulles“ bisher eine 0:3-Bilanz auf.