Das Spitzentrio steht wieder

Der Fusionsverein aus der "Cité du fer" (11 Punkte) hatte am Wochenende mehr Probleme als erwartet gegen Canach. Am Ende brachte Jordann Yéyé mit dem einzigen Tor der Partie die Differdinger auf die Siegerstraße. Kurios: Der Aufsteiger hat in seiner BGL-Ligue-Geschichte alle Spiele gegen D03 verloren. Vom dritten auf den vierten Platz stürzte der Racing Lëtzebuerg (10 P.). In Petingen rettete die Mannschaft von Trainer Samy Smaili in der Schlussphase den Punkt (1:1). Der RFCUL genauso wie Gegner UTP ist seit vier Spielen in Folge ungeschlagen.

An der Spitze steht seit Sonntag mit einem Tor Vorsprung auf die Fola Meister F91 Düdelingen (13 P., 12:2 Tore). Trainer Dino Toppmöller holte bei seinem Ex-Verein RM Hamm Benfica einen unangefochten 3:0-Sieg. Für die Centser war es die vierte Niederlage in Serie.

Verfolger Fola (13 P., 12:3 Tore) hatte keine Probleme in Strassen und setzte sich mit 3:1 durch. Daran konnten auch die beiden ehemaligen Escher Ben Payal und Eric Hoffmann nichts ändern. Bereits in der ersten Hälfte war die Partie zwischen Mondorf und Rosport entschieden. Zu diesem Zeitpunkt führte die USM mit 3:0 (Schlussresultat 3:1).

Am Montag finden die zwei letzten Partien des Spieltags statt: Jeweils um 19.30 Uhr empfängt die Escher Jeunesse Nachbar Rümelingen und Progrès Niederkorn hat Käerjeng zu Gast.

Der sechste Spieltag am Wochenende des 25. September hält den erste richtigen Kracher der Saison parat. Sonntags um 18.00 Uhr empfängt die Fola auf dem Galgenberg den Rivalen Jeunesse zum Escher Derby.

RM Hamm Benfica - F91 0:3 (0:1)

Petingen - RFCUL 1:1 (1:0)

Canach - Déifferdeng 03 0:1 (0:0)

Strassen - Fola 1:3 (0:1)

Rosport - Mondorf 1:3 (0:3)

Heute, 19.30 Uhr: Jeunesse - Rümelingen und Progrès - Käerjeng.