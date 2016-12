Verdiente Laudrup Geld über Luxemburg?

Die Enthüllungsplattform "Football Leaks" schlägt täglich zu. Heute veröffentlichteweitere Details. So soll Michael Laudrup als Trainer von Swansea City an Transfers mitverdient haben. Der dänische EM-Held von 1992 habe in England zusammen mit dem türkischen Spielerberater Bayram Tutumlu Spielerwechsel eingefädelt, heißt es. Dies sollen vertrauliche Dokumente belegen, die dem deutschen Nachrichtenmagazinvorliegen.

Bei seinem Amtsantritt beim walisischen Verein Swansea City wurde der Spanier Chico Flores vom FC Genua für 500.000 Euro verpflichtet. Die Verhandlungen führte Soccerting SL. Diese Firma hat einen Geheimvertrag mit dem Unternehmen IBTD International, das 2011 in Luxemburg-Stadt registriert wurde (42, rue de la Vallée) und in der Bayram Tutumlu im Verwaltungsrat saß. Das Unternehmen wurde am 3. Dezember 2014 aufgelöst.

Lautbekam IBTD 162.500 Euro für den Abschluss des Transfers. In den Folgejahren wurden weitere Spieler verpflichtet, die alle beim türkischen Berater unter Vertrag standen. Wegen des guten Verhältnisses zwischen Laudrup und Tutumlu lag hier ein Interessenkonflikt vor.Der ehemalige Mittelfeldspieler von Real Madrid und Juventus Turin sagte bereits vor einiger Zeit in der dänischen Tageszeitung: "Ich möchte absolut klarstellen, dass ich niemals einen einzigen Cent in Verbindung mit einem Spielertransfer erhalten habe."Welche Rolle Laudrup genau bei den umstrittenen Transfers gespielt hat, darüber hat er dem Football-Leaks-Rechercheteam bisher keine Auskunft gegeben. Ihm und Tutumlu wurde ein Fragenkatalog vorgelegt, der lautbis heute unbeantwortet blieb.