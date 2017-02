US-Star Dustin Johnson ist neue Nummer eins

Der US-Open-Champion Dustin Johnson gewann am Sonntag (Ortszeit) im Westen von Los Angeles mit einem Gesamtergebnis von 267 Schlägen souverän vor dem Belgier Thomas Pieters und Scott Brown (beide 272) aus den USA.

In der Weltrangliste löste Johnson den Australier Jason Day als Spitzenreiter ab. Der deutsche Profi Alex Cejka (283) beendete die mit sieben Millionen Dollar dotierte Veranstaltung im Riviera Country Club auf dem geteilten 55. Platz.

"Das hört sich gut an", sagte der neue Weltranglisten-Erste Johnson. "Ich habe die ganzen Tage richtig gut gespielt." Für seinen bereits 13. Erfolg auf der US-Tour kassierte der 32-Jährige aus Columbia 1,26 Millionen Dollar Preisgeld.

Johnson ist der 20. Spieler, der in der Historie der Weltrangliste an der Spitze steht. Die erste Nummer eins war Deutschlands Golfstar Bernhard Langer im Jahr 1986. Die längste Zeit an der Spitze der Weltrangliste stand Tiger Woods. Der Superstar aus den USA war in seiner Karriere insgesamt 683 Wochen die Nummer eins der Golf-Welt.