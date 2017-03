Fola siegt im Escher Derby

Das Escher Derby war bereits nach der ersten Halbzeit gelaufen. Nach Toren von Françoise, Hadji und Rodrigues lag die Truppe von Jeff Strasser bereits mit drei Toren in Front. Am Ergebnis sollte sich in den zweiten 45 Minuten nichts mehr ändern.

Da auch der F91 Düdelingen und Déifferdeng 03 ihre Partien gewinnen konnten, ändert sich an der Spitze der BGL Ligue nichts. Hier führt weiterhin Düdelingen mit 44 Punkten, vor Déifferdeng mit 43 Punkten und der Fola mit 41 Zählern auf dem Konto. Mondorf und der RFCUL haben sich im unteren Teil der Tabelle etwas Luft verschafft.

Niederkorn - Mondorf 1:2

Rosport - F91 0:4

Canach - Rümelingen 3:1

Petingen - Déifferdeng 03 0:1

Strassen - UN Käerjeng 97 2:0

Jeunesse - Fola 0:3

RM Hamm B. - RFCUL 2:3