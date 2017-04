Majerus auf 5, Kirsch auf 13

Beim Circuit Cycliste de la Sarthe mussten die Fahrer am Mittwoch gleich doppelt ran. Am Morgen stand eine Etappe über 99,8 km an, die im Sprint vom Franzosen Brian Coquard gewonnen wurde. Kirsch wurde zeitgleich 41. Das Zeitfahren über 6,8 km ging an den Briten Alex Dowsett, der 7:49 Minuten benötigte. Mit einem Rückstand von 27 Sekunden wird Kirsch, der zuletzt an seinen Zeitfahrqualitäten gearbeitet hat, 15. Dowsett übernahm durch den Sieg auch die Führung in der Gesamtwertung, Kirsch liegt auf Position 13, auf 27 Sekunden.

Bei der Baskenland-Rundfahrt war der Sieg auf der 3. Etappe für David de la Cruz. Damit war Quick-Step nach dem Erfolg von Marcel Kittel beim Scheldeprijs am Mittwoch gleich doppelt erfolgreich. Der Spanier hatte im Ziel drei Sekunden Vorsprung auf seine Verolger, eine 40-köpfige Gruppe mit den Favoriten Alejandro Valverde und Alberto Contador. Contadors Teamkollege Laurent Didier wurde 140. auf 16:46. In der Gesamtwertung führt De la Cruz, Didier hat als 150. einen Rückstand von 20:12 Minuten.

Bei den Damen fiel gestern der Startschuss für die Healthy Ageing Tour (NED/2.2), der früheren Energiewacht Tour. Hier gab es am Morgen ein Einzelzeitfahren über 16,9 km das an Ellen van Dijk ging. Christine Majerus wurde 11. auf 1:12 Minuten, Elise Maes klassierte sich als 39. auf 2:32. Am Nachmittag ging es im zweiten Teil über 77,6 km. Hier setzte sich mit Amy Pieters die Teamkollegin von majerus durch. Die luxemburgische Meisterin kam ihrerseits zeitgleich auf Platz 10., Maes wurde 66. auf 7:57 Minuten. in der Gesamtwertung führt Van Dijk. Majerus ist 5. (1:12), Maes 56. (10:24)