An zwei Tagen in Luxemburg zu Gast

Der Grand Départ war bereits seit langem bekannt. Am 1. Juli geht es in Düsseldorf los mit einem Zeitfahren über 13 km. Am Tag darauf geht es wieder in Düsseldorf los, bis nach Liège.

Die 3. Etappe wird in Verviers gestartet und führt durch Luxemburg bis nach Longwy, wo es zum Schluss hinauf zur „Citadelle“ geht.

Das 4. Teilstück wird dann in der Heimatstadt der Schleck-Brüder, in Mondorf, gestartet. Das Peloton macht sich von dort aus auf den Weg bis nach Vittel.

Am Tag darauf kommt es zu einem ersten Highlight, wenn die Fahrer sich an der Planche des Belles Filles messen werden.

Am vorletzten Tag der Grande Boucle gibt es ein Einzelzeitfahren mit Start und Ziel in Marseille. Die Tour endet wie gewohnt am 23. Juli auf den Champs-Elysées in Paris.

1. Etappe - Sa., 1. Juli Düsseldorf - Düsseldorf (EZF 13 km)

2. Etappe - So., 2. Juli Düsseldorf - Liège

3. Etappe - Mo., 3. Juli Verviers - Longwy Haut

4. Etappe - Di., 4. Juli Mondorf-les-Bains - Vittel

5. Etappe - Mi., 5. Juli Vittel - La Planche des Belles Filles

6. Etappe - Do., 6. Juli Vesoul - Troyes

7. Etappe - Fr., 7. Juli Troyes - Nuits-St.-Georges

8. Etappe - Sa., 8. Juli Dole - Les Rousses

9. Etappe - So., 9. Juli Nantua - Chambéry

Mo., 10. Juli Ruhetag in Périgueux

10. Etappe - Di., 11. Juli Périgueux - Bergerac

11. Etappe - Mi., 12. Juli Eymet - Pau

12. Etappe - Do., 13. Juli Pau - Peyragudes

13. Etappe - Fr., 14. Juli Saint-Girons - Foix

14. Etappe - Sa., 15. Juli Blagnac - Rodez

15. Etappe - So., 16. Juli Laissac - Le-Puy-en-Velay

Mo., 17. Juli Ruhetag in Puy-en-Velay

16. Etappe - Di., 18. Juli Brioude - Romans-sur-Isère

17. Etappe - Mi., 19. Juli La Mure - Serre Chevalier

18. Etappe - Do., 20. Juli Briançon - Col d’Izoard

19. Etappe - Fr., 21. Juli Embrun - Salon-de-Provence

20. Etappe - Sa., 22. Juli Marseille - Marseille (EZF)

21. Etappe - So., 23. Juli Montgeron -Paris