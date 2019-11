Was in den Sechzigern ein Néckel Koob für den Luxemburger Autosport war, ist heute ein Dylan Pereira. Er ist zweifelsohne Luxemburgs bekanntester Vertreter im internationalen Motorsport. In dieser Saison bestritt der 22-Jährige zum vierten Mal den hart umkämpften Porsche Supercup, der im Vorprogramm zur Formel 1 stattfindet, sowie auch den deutschen Carrera Cup.

Von unserem Korrespondenten Norbert Nickels

Dylan Pereira, der als Luxemburger Elitesportler und Sportsoldat den Motorsport hauptberuflich betreibt, gelang bei seinen insgesamt 26 Rennen im Porsche 911 elf Podiumsplatzierungen, darunter auch seine zwei ersten Siege im Supercup. Diese feierte er in Hockenheim und Spa. Im deutschen Carrera Cup wurde er siebenmal Dritter und zweimal Zweiter, sodass am Schluss ein vierter Gesamtrang heraussprang. Im Supercup reichte es lediglich zu Platz neun, da Dylans Saisonanfang ziemlich verkorkst war.

In der internationalen Presse sowie bei den TV-Übertragungen tritt seit den Sommermonaten der Name Pereira immer öfter in Erscheinung und somit ist Dylan zusehends zum luxemburgischen Aushängeschild im internationalen Motorsport avanciert. Im Interview geht er auf eine ereignisreiche Saison 2019 ein.

Tageblatt: Vor der Saison haben Sie gesagt, dass Ihr Ziel in diesem Jahr ist, regelmäßig in die Top drei zu fahren, Rennen zu gewinnen und – wenn es sehr gut läuft – vielleicht sogar das Championat zu gewinnen. Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Saison?

Dylan Pereira: Grundsätzlich bin ich schon zufrieden, obschon am Anfang der Saison fast alles schiefgelaufen ist, was die schlechte Platzierung im Endklassement des Supercups erklärt. Meinen Unfall in Monaco habe ich mir selbst zuzuschreiben, doch bei den Vorfällen in Spielberg und Mexiko wurde ich jeweils von Konkurrenten angerempelt. Wie bereits erwähnt, bekamen wir bei den ersten vier Rennen nichts auf die Reihe. Vor dem Hockenheim-Rennen gelang es mir jedoch während eines 14-tägigen Urlaubs, so viel Selbstvertrauen aufzubauen, dass ich mir sicher war, das nächste Rennen zu gewinnen. Das war dann auch der Fall. Schade nur, dass es in Hockenheim keine Punkte gab, da das Rennen vorzeitig abgebrochen werden musste. Diese Punkte hätten mich natürlich in der Endabrechnung viel weiter nach vorne gebracht.

Der Höhepunkt meiner Saison kam dann einige Wochen später beim Grand Prix von Spa. Hier gelang mir die Poleposition und an jenem Sonntag ein Start-Ziel-Sieg. Hätte ich noch die schnellste Rennrunde gefahren, dann hätte sich mein Mechaniker ein Tattoo stechen müssen. Diese Wette hatten wir nämlich vor dem Rennen abgeschlossen. Spa war aus mehreren Gründen ganz speziell. Erfreulich war, dass wir bei unserem Heimrennen natürlich viele Sponsoren und Freunde vor Ort hatten, die dann meinen Sieg live miterleben konnten. Tragisch war, dass Anthoine Hubert am Vortag meines Sieges beim Formel-2-Rennen tödlich verunglückt war. Ich kannte Anthoine und seine Familie aus unserer gemeinsamen Karting-Zeit und ich hatte auch einige Formel-Renault-Tests mit ihm zusammen absolviert. So war es für mich klar, ihm meinen Spa-Sieg zu widmen.

Wie ist das eigentlich für einen Piloten, wenn ein Kollege an einem Rennwochenende einen tödlichen Unfall erleidet?

Das ist keine einfache Situation. Da ich Anthoine persönlich gekannt habe, habe ich natürlich mit seiner Familie, die in Spa anwesend war, getrauert und ihr mein Beileid ausgesprochen. Am Abend nach einem solchen Unfall sagst du dir, dass du beim nächsten Mal, wo du an der Unfallstelle vorbeifährst, mal genau hinschauen musst. Wenn du aber am nächsten Tag das Helmvisier runtermachst und aus der Boxengasse rausfährst, dann hast du bereits alles vergessen und verdrängt. Du denkst nicht einmal mehr in der Auslaufrunde daran, hinzuschauen.

Sprechen wir noch kurz über deine Rennen im deutschen Carrera Cup …

Die Tatsache, dass ich neben dem Supercup auch noch 16 Rennen im deutschen Carrera Cup fahre, ermöglicht mir natürlich, mein Auto in Rennbedingungen noch besser kennenzulernen. Der deutsche Carrera Cup ist ohne Zweifel der stärkste nationale Porsche Cup. Hier sind alle schnellen Fahrer des Supercups auch am Start, sodass das Niveau auch im Carrera Cup sehr hoch ist.

Da es – wie bereits erwähnt – anfangs im Supercup nicht sehr gut lief, war es für mich wichtig, im Carrera Cup ein gutes Endresultat einzufahren (Red.: Mit Platz vier ist dies gelungen).

Stimmt es eigentlich, dass alles nach dem ersten Sieg einfacher wird?

Das kann ich nicht wirklich bestätigen. Der zweite Sieg war genauso schwierig wie der erste. Das Niveau (Red.: in einer Einheitsserie wie den Porsche Cups, wo alle das gleiche Auto fahren) ist so hoch, dass jeder Sieg schwierig bleibt. Deshalb ist Mentaltraining wichtig. Nicht nur, dass eine starke Psyche für dein eigenes Selbstvertrauen wichtig ist, sondern auch damit du diese mentale Stärke auf die Konkurrenten einwirken lassen kannst.

Das bestbekannte österreichische Lechner-Team setzt nicht weniger als sechs Autos ein. Wie ist eigentlich die Zusammenarbeit mit Ihren Teamkollegen, unter anderem mit Ihren direkten Gegnern Ammermüller, Andlauer und Ellinas und deren Ingenieure?

Im Lechner-Team habe ich meinen eigenen Ingenieur, bei den andern gibt es einen Ingenieur für zwei Autos. Bei uns werden die Daten aller Autos untereinander ausgetauscht, was natürlich für ein Team mit sechs Autos und vier Top-Piloten von großem Vorteil ist. Man kann behaupten, dass durch die Masse an angesammelten Daten und den internen Austausch jeder von dieser Situation einmal profitiert. Somit sind alle Gewinner.

Wie ist das Zusammenleben unter den Supercup-Piloten allgemein und im Carrera Cup mit Carlos Rivas, dem anderen Luxemburger Vertreter (Red.: in der Amateurklasse), im Besonderen?

Ich verstehe mich eigentlich mit allen sehr gut. Selbstverständlich kommt es manchmal vor, dass während einiger Tage etwas Funkstille zwischen zwei Piloten herrscht, wenn diese sich auf der Rennstrecke touchiert haben. Normalerweise legt sich das aber wieder sehr schnell, insofern der Schuldige sich beim Gegner entschuldigt hat. Bei uns im Lechner-Team kommt es schon regelmäßig vor, dass die Fahrer zusammen essen gehen, z.B. wenn die Ingenieure und Mechaniker keine Zeit dazu haben. Bei den Carrera-Cup-Rennen sehe ich selbstverständlich Carlos Rivas. Auch wenn wir uns nicht privat treffen, so tauschen wir aber oft unsere Erfahrungen aus. Manchmal kann ich ihm auch mit kleinen mentalen Tipps weiterhelfen. Ihm ist dieses Jahr Platz eins in der Amateurwertung gelungen.

Foto: Porsche AG

Dieses Jahr sind die luxemburgischen Medien so richtig auf Sie aufmerksam geworden. Haben sich bereits Groß-Sponsoren für 2020 bei Ihnen gemeldet?

Die Sponsorensuche für den Automobilsport bleibt in Luxemburg weiterhin schwierig. Ich bin sehr glücklich, dass alle aktuellen Sponsoren uns treu bleiben und dass wir sogar für 2020 bereits einige neu dazugewinnen konnten. Dies zeigt, dass sie mit dem zufrieden waren, was wir geleistet haben. Wir hoffen vielleicht noch für 2020, einen größeren Sponsor dazuzubekommen. Eine gute Medienberichterstattung ist sehr wichtig, deshalb haben wir auch dieses Jahr eine Expertin eingestellt, die den Medien nach jedem Rennen schnell einen Kurzbericht von unserm Abschneiden zukommen lässt.

Gibt es eigentlich Mindestleistungsanforderungen seitens der Armee in Ihrer Funktion als Sportsoldat?

Es ist vor allem das COSL („Comité olympique et sportif luxembourgeois“) das einen Blick auf die Resultate wirft. Es entscheidet auch, wer Elitesportler wird und wer nicht. Ich war bis jetzt aber in der glücklichen Lage, dass ich mich nicht mit dieser Problematik beschäftigen musste. Was die Armee betrifft, so muss ich sagen, dass meine Ausbildung dort eine coole Zeit war, die ich nicht bereue.

Sie sind erneut für den Titel „Sportler des Jahres“ nominiert worden. Wie sehen Sie Ihre Chancen?

Vor zwei Jahren war ich zum ersten Mal dabei und habe einige Punkte bekommen, worüber ich mich damals sehr gefreut habe. 2018 war ich dann schon Achter und dies nur ein paar Punkte hinter Gilles Muller. Wenn ich dieses Jahr unter den Top fünf abschneiden könnte, wäre ich als Autosportler sehr glücklich.

Können Sie bereits sagen, wie das Jahr 2020 für Sie aussehen wird? Müssen Sie sich nach vier Jahren Porsche-Cups nicht auch langsam nach anderen Rennserien umschauen?

Ich hoffe vor allem, dass es in puncto Resultate 2020 so weitergehen wird, wie es 2019 aufgehört hat. Es ist noch zu früh, um mich genau für 2020 festzulegen. Ich bin weiterhin in engem Kontakt mit Porsche und bin zuversichtlich, was ihre Unterstützung betrifft. In den nächsten Wochen werden wir wohl etwas klarer sehen. So wie es momentan aussieht, werde ich wohl nächstes Jahr erneut, dann aber wohl zum letzten Mal, den Supercup bestreiten. Des Weiteren habe ich auch ein Angebot die ADAC-GT Masters-Serie zu bestreiten.