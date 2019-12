Heute blickt Europa nach Schottland – zumindest die Anhänger des Wassersports: In Glasgow werden die 20. Europameisterschaften auf der Kurzbahn ausgetragen. Die FLNS tritt mit einem halben Dutzend Schwimmern im „Tollcross International Swimming Centre“ an.

Alle zwei Jahre trifft sich die europäische Elite, mobilisiert noch einmal die letzten Kräfte und wetteifert in 17 Disziplinen um Titelehren. 40 Rennen, inklusive Halbfinalen und Finalen, werden im schottischen 25-m-Becken ausgetragen. 539 Athleten, 234 Frauen und 305 Männer, aus 49 Ländern sind für die Kurzbahn-EM gemeldet. Sie werden 1.620 Einsätze (738 und 882) bestreiten.

Wie schon 2015 in Netanya (ISR) ist Luxemburg mit sechs Schwimmern bei diesen Europameisterschaften vertreten, vier Routiniers und zwei Neulinge. Als einzige Dame im Team ist Monique Olivier nicht nur umgeben von fünf Kavalieren, die SL-Schwimmerin genießt als Studentin der Universität Edinburgh fast schon Heimrecht. Olivier kennt das Glasgower Bad. Und sie ist in Form, wie ihr Delfin-Rekord vor einem Monat unterstreicht.

Auch Julien Henx und Raphaël Stacchiotti kennen die Halle in Glasgow, sie schwammen 2018 recht erfolgreich bei den Europameisterschaften für Luxemburg, damals im 50-m-Becken. Der Düdelinger und der Ettelbrücker haben laut Meldelisten noch am ehesten eine Chance auf eine Halbfinalteilnahme, Henx am Samstag über 50 m Delfin und Stacchiotti am Donnerstag über 100 m Lagen. Halbfinalen werden bei der EM nur in 50-m- und 100-m-Disziplinen ausgetragen, bei den 200-m- und 400-m-Rennen stößt man direkt ins Finale vor. 16 bzw. acht Athleten kommen dabei jeweils eine Runde weiter. Die 800/1.500-m-Freistil-Entscheidungen sind Direktfinalen.

Von den 21 FLNS-Einsätzen ist Rémi Fabiani mit fünf Starts der eifrigste Schwimmer im Team von Ingolf Bender. Als Youngster hat er noch die größten Reserven. Der Differdinger qualifizierte sich bei den Wintermeisterschaften vor knapp drei Wochen „in extremis“ für diese EM. Genau wie Max Mannes, der sich seinen EM-Start über 200 m Kraul sicherte. Pit Brandenburger konnte sich gut auf die EM vorbereiten und wird darauf aus sein, den 400-m-Kraul-Rekord von Stacchiotti zu knacken. Die vier Männer werden zusätzlich als Staffel antreten, über 4×50 m Freistil und Lagen.

Max Mannes (SL) Geboren am 19. November 1997

Größe und Gewicht: 2,01 m, 100 kg

Heimtrainer: Mael Rugani

Aktuelle Landesrekorde: 0

EM-Starts: 100 m und 200 m Freistil, 100 m Rücken. Mit dem Tod seines Bruders Pol im April 2018 brach für Max Mannes eine Welt zusammen. Der SL-Schwimmer vermisste seinen „kleinen“ Bruder, hielt umso mehr an seiner Sportart fest. Mannes trat auf dem Rücken die Nachfolge von Fränz Schneiders an, reichte aber nicht an dessen Zeiten heran. Bei den Wintermeisterschaften Mitte November in Oberkorn erntete der Hüne endlich seinen verdienten Lohn. Max Mannes qualifizierte sich „in extremis“ für die EM in Glasgow, nicht auf dem Rücken, sondern über 200 m Freistil, sein zweites Standbein.

Max Mannes

Rémi Fabiani (SCD) Geboren am 13. November 2001

Größe und Gewicht: 1,86 m, 68 kg

Heimtrainer: Claude Waltzing

Aktuelle Landesrekorde: 1 (25-m-Becken)

EM-Starts: 50 m, 100 m und 200 m Freistil, 100 m und 200 m Rücken. Die große Nachwuchshoffnung erlebte im Sommer sein erstes großes Highlight, als er im 50-m-Becken seinen ersten Titel gewann. Und gleichzeitig einen Karriereknacks, als er aus persönlichen Gründen auf eine Teilnahme bei der Jugend-EM in Kasan (RUS) verzichten musste. Bei den Wintermeisterschaften Mitte November ging sein Stern dann endgültig auf. Fabiani gewann vier Meisterschaften. Über 200 m Rücken konnte er sein Idol Raphaël Stacchiotti bezwingen. Der Lohn waren der Landesrekord und die EM-Qualifikation.

Remi Fabiani

Pit Brandenburger (SCD, CN Antibes/F) Geboren am 6. August 1995

Größe und Gewicht: 1,84 m, 75 kg

Heimtrainer: Franck Esposito

Aktuelle Landesrekorde: 5 (3x 50-m-Becken, 2x 25-m-Becken)

EM-Starts: 100 m, 200 m und 400 m Freistil. Der Sportsoldat ist das Pendant zu Monique Olivier, Spezialist über die längeren Freistilstrecken. Auch ein bisschen Stacchiotti steckt in dem 24-Jährigen, der sich auf dem Rücken und auf der Brust ebenfalls zu wehren weiß. Seine beste Zeit 2019 erlebte Pit Brandenburger im späten Frühjahr, als er im 50-m-Becken seine Rekorde schwamm. Der SL-Schwimmer bevorzugt es, im Hintergrund zu stehen, ist aber seit Jahren fester Bestandteil des Teams. Seinen ersten EM-Einsatz feierte er im Dezember 2013 in Herning (DEN), auf der Kurzbahn.

Pit Brandenburger

Monique Olivier (SL, Uni Edinburgh/SCO) Geboren am 13. Mai 1998

Größe und Gewicht: 1,74 m, 68 kg

Heimtrainer: Mat Trodden

Aktuelle Landesrekorde: 14 (7x 50-m-Becken, 7x 25-m-Becken)

EM-Starts: 100 m, 200 m und 400 m Freistil, 200 m Delfin. Die gebürtige Südafrikanerin konnte sich nicht nur in der Nationalmannschaft zu einem Eckpfeiler emporarbeiten. Auch aus ihrem schottischen Team an der Universität Edinburgh ist die 21-Jährige nicht mehr wegzudenken. Wie beim „The North Sea Swim Meet 2019“ in Stavanger. Im norwegischen 25-m-Becken schwamm die Kraulspezialistin einen Landesrekord über 200 m Schmetterling. Monique Olivier ergänzt sich gut mit Julie Meynen, während die Ettelbrückerin für die kurzen Strecken vorgesehen ist, übernimmt die SL-Dame die langen Distanzen.

Monique Olivier

Raphaël Stacchiotti (SCDE) Geboren am 9. März 1992

Größe und Gewicht: 1,83 m, 78 kg

Heimtrainer: Christophe Audot

Aktuelle Landesrekorde: 14 (4x 50-m-Becken, 10x 25-m-Becken)

EM-Starts: 100 m Rücken, 100 m und 200 m Lagen. Dass Raphaël Stacchiotti ein Ausnahmeschwimmer ist, ist kein Geheimnis. An einem guten Tag reicht kein FLNS-Schwimmer „Sir Kingfish“ das Wasser. Vor Jahresfrist holte er bei den Kurzbahnmeisterschaften in Düdelingen sämtliche Titel, etwas Nie-Dagewesenes. Bei den Sommer-Weltmeisterschaften in Gwangju (COR) setzte der Ettelbrücker den nächsten Meilenstein, als er als über 200 m Lagen die 2-Minuten-Schallmauer durchbrach (1.59.62) und sich für seine vierten Olympischen Spiele qualifizierte. Stacchiotti ist der absolute Leader und der Stimmungsmacher im Team.

Raphaël Stacchiotti

Julien Henx (CNDü, CN Talence/F) Geboren am 20. Juni 1995

Größe und Gewicht: 1,87 m, 80 kg

Heimtrainer: Arslane Dris Aktuelle Landesrekorde: 7 (4x 50-m-Becken, 3x 25-m-Becken)

EM-Starts: 50 m Freistil, 50 m und 100 m Delfin. Der Düdelinger erlebte keine glückliche Saison, hatte immer wieder mit Problemen zu kämpfen. Zudem sind die Nachwehen der Schulterverletzung Ende 2018 auf den 100-m-Distanzen nach wie vor zu erkennen. Julien Henx bleibt aber der schnellste FLNS-Schwimmer, was er mit dem Rekord über 50 m Freistil im Sommer bei der WM unterstrich.

Einen weiteren schwamm er über 50 m Delfin. Bei den Wintermeisterschaften holte er diese beiden Titel und ist aus der Nationalmannschaft nicht wegzudenken. In Glasgow wird er zu den Stützen zählen.