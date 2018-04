Am Freitag wird die Gemeinde Mondorf im Beisein des Sportministers über den Bau des neuen Sportkomplexes mit Velodrom informieren. Vor dem nächsten Akt in der unendlichen Geschichte ein kleiner Überblick, was bisher geschah.

Seit 1951 das Velodrom in Belair und dann Mitte der 60er die Piste in Niederkorn abgerissen wurde, sucht der nationale Radsportverband nach einem Dach über dem Kopf. Bereits einige Male hat es danach ausgesehen, als ob das Warten ein Ende finden würde. So weckte der ehemalige Premierminister Jean-Claude Juncker (CSV) Ende 2006 große Hoffnungen, als er versprach, dass ein Velodrom gebaut werden würde.

Wenige Monate später stand das Projekt. In Cessingen sollte eine Bahn mit Zeltdach entstehen. „Ein Happy End für eine Geschichte, die sich viel zu lange im Kreis gedreht hat, aber das gehört ...