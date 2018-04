Anna van der Breggen hat die Flandern-Rundfahrt der Damen nach 153,3 km gewonnen. Die niederländische Teamkollegin von Christine Majerus setzte sich im Alleingang durch. Platz zwei holte sich ihre Landsfrau Amy Pieters, die ebenfalls für Boels-Dolmans fährt. Das niederländische Podium wurde komplettiert durch Annemiek van Vleuten (Mitchelton-Scott). Majerus klassierte sich am Ende als 26. auf 1:48 Minuten.

Majerus: “Ein perfekter Tag”

Die luxemburgische Meisterin zeigte eine ganz starke Leistung. “Es war ein perfekter Tag für unser Team. Persönlich bin ich froh, dass ich meinen Leaderinnen so lange helfen konnte. Vom Papier her kommt mir die Flandern-Rundfahrt eigentlich entgegen, dennoch hatte ich in den letzten Jahren jedes Mal zu kämpfen, diesmal lief es wesentlich besser”, so die Sportlerin des Jahres, die darauf hofft, ihre Form noch weiter aufzubauen um zu einem späteren Zeitpunkt, zum Beispiel beim Festival Elsy Jacobs, auf sich fahren zu können. Chantal Hoffmann (Lotto-Soudal) war am Sonntag ebenfalls am Start, sie beendete das Rennen vorzeitig.