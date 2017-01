"Beim wichtigsten Rennen gewonnen"

Damit hat sich wohl einer der konstantesten Fahrern der Saison durchsetzen können. Gleich fünfmal wurde Scott Thiltges in der laufenden Saison Zweiter. „Beim wichtigsten Rennen war ich da und konnte mich behaupten“, so ein strahlender Sieger nach der Zieldurchfahrt.

Dabei setzte sich Thiltges sofort nach dem Start gemeinsam mit Pit Schlechter ab. Der Leopard machte ebenfalls einen starken Eindruck, büßte aber aufgrund eines technischen Defekts wertvolle Zeit ein. Nachdem er auf Platz drei zurückgefallen war, konnte er sich immerhin noch den 2. Platz sichern.

Der zweite Leopard, Massimo Morabito fuhr ebenfalls ein gutes Rennen, musste sich allerdings am Ende noch Gusty Bausch geschlagen geben, der sich Platz drei sicherte. Damit war der Brucher allerdings nicht zufrieden, gestand jedoch ein, dass er das Rennen bereits am Start verloren hatte. Keine Rolle spielte am Samstag Christian Helmig, bei dem die Form noch nicht ganz stimmt und der zudem einen schlechten Tag erwischte.

Vom Pech verfolgt wurde Lex Reichling, der gleich zweimal innerhalb kürzester Zeit platt lief und somit seine Chancen auf den Titel frühzeitig begraben musste.

Vorne drehte Thiltges unterdessen seelenruhig seine Runden und fuhr ein technisch perfektes Rennen. „Ich habe nicht unbedingt erwartet hier zu gewinnen aber es ist einfach ein super Gefühl, auch weil ich jetzt mit dem Meistertrikot bei der Weltmeisterschaft in Beles starten kann", so der neue Landesmeister, dem noch eine lange Party-Nacht bevorstand.

Die diesjährigen Landesmeisterschaften, organisiert vom VC Schengen, waren sowohl vom Sportlichen, als auch vom Organisatorischen eine tolle Werbung für den Cross. Nach den Rennen feierten nicht nur die neuen Meister noch weiter im Festzelt. Das Experimen, die Titelkämpfe auf einen Samstag vorzuverlegen, ging voll auf und es ist zu hoffen, dass der Cyclocross in Zukunft öfters zum Volksfest ausgedehnt wird.