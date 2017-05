Pedersen Sieger der 2. Etappe

Auf der zweiten Etappe der 68. Flèche du Sud über 150,4 Kilometer rund um Rümelingen konnte sich der Däne Nicklas Pedersen (Giant-Castelli) vor dem Deutschen Raphael Freienstein (Lotto-Kern Haus) und dem Niederländer Twan van den Brand (Destil Jo-Piels) durchsetzen.

Wie bereits auf der ersten Etappe gingen die Fahrer auch den zweiten Teilabschnitt mit einem enorm hohen Tempo an. Allein in den ersten beiden Stunden betrug der Schnitt 46 km/h. Viele Fahrer konnten bereits früh nicht mehr mithalten. So kam Maxime Weyrich (Tooltime Préizerdaul) als bester Luxemburger auf Platz 73, mit einem Rückstand von 8:19 Minuten, ins Ziel. Weyrich übernahm damit auch das Trikot des besten einheimischen Fahrers von Pit Leyder (Leopard), der heute mit einem Rückstand von 9:12 Minuten ankam.

Die Führung im Gesamtklassement schnappte sich unterdessen Jasper de Laat vom niederländischen Kontinentalteam Metec.