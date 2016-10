Drumm wird Favoritenrolle gerecht

Wie das Tageblatt bereits am Samstag in seiner Printausgabe angekündigt hatte, ging der Deutsche Felix Drumm als klarer Favorit in den dritten regionalen Cyclocross der Saison. Konnte ihm Scott Thiltges anfangs noch folgen, so musste er bei einer Tempoverschärfung des Deutschen drei Runden vor Schluss lockerlassen. Thiltges wurde Zweiter, dahinter klassierte sich Vincent Dias Dos Santos auf Platz 3.