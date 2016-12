Platz 3 für Christine Majerus in Spa

Christine Majerus erwischte in Belgien einen guten Start und setzte sich in Spa zusammen mit Sanne Cant, Weltmeisterin Thaltia de Jong und Ellen van Loy ab. Es war de Jong, die trotz eines Sturzes in den letzten zwei Minuten den entscheidenden Vorsprung herausfahren konnte. Majerus fuhr nach Cant am Ende 24 Sekunden nach der Weltmeisterin über den Zielstrich.

Nur eine Woche nach ihrem Sieg in Cessingen kam demnach am Samstag ein weitere Platzierung dazu: "Ich bin sehr zufrieden mit meinem Rennen, nicht nur wegen dem guten Start, sondern auch dass ich meinen Platz während des gesamten Rennens halten konnte. Ich neige dazu, zu viel zu überlegen, aber mittlerweile habe ich mich in dieser Hinsicht verbessert, und kann mit den Besten mithalten," freute sich die frisch gekürte Sportlerin des Jahres.

Superprestige CX Spa-Francorchamps

