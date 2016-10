Gusty Bausch zum Zehnten

Die Überraschung des Tages war der erst 17-jährige Felix Keiser (UC Dippach), der Landesmeister Christian Helmig (FCS Cycling), im ersten Rennen der WM-Saison, auf Rang drei verweisen konnte.

Vom Start weg konnten sich Gusty Bausch, Christian Helmig und der Pratzerthaler Lex Reichling schnell vom restlichen Feld absetzen. Letztgenannter konnte das Rad der beiden Routiniers nach zwei Runden nicht mehr halten und kam schlussendlich, nach einer guten Vorstellung, unter 31 Konkurrenten auf Rang sechs.

An der Spitze sah es wie so oft nach einen Duell zwischen Helmig und Bausch aus. Beide staunten nicht schlecht, als nach drei der insgesamt sieben Schleifen auf dem spektakulären und technisch anspruchsvollen Gelände der junge Felix Keiser immer näher herankam. „Christian (Helmig) und ich waren einfach zu langsam unterwegs. Ich musste reagieren und hab eine Runde voll durchgezogen, womit ich mir einen Vorsprung von sechs, sieben Sekunden herausfahren konnte“, so der 36-Jährige über die vorentscheidende Phase des Rennens zwei Runden vor Schluss.

Mehr zum Saisonauftakt lesen Sie am Montag in der Print- und E-Paper-Ausgabe des Tageblatt.