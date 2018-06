Das Mannschaftszeitfahren beim “Critérium du Dauphiné” wurde von Sky gewonnen. Sie benötigten 36:33 Minuten für die 35 km. Auf Platz zwei, mit 38 Sekunden Rückstand, folgte BMC. Quick-Step Floors, um den Luxemburger Bob Jungels, belegte Platz fünf und hatte 1:02 Minuten Rückstand.

Durch den Sieg von Sky übernahm der Pole Michal Kwiatkowski auch wieder das Leadertrikot. Jungels fiel von Rang vier auf Platz zehn zurück. Er hat 1:08 Minuten auf Kwiatkowski.

Ab Donnerstag geht es bei der am Sonntag endenden Rundfahrt in die Berge. Die 4. Etappe endet nach 181 km oben in Lans-en-Vercors.