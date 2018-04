Titelverteidigerin Christine Majerus, die vor der Etappe am Sonntag als Erste in der Gesamtwertung des Festival Elsy Jacobs an den Start ging, musste ihr Leadertrikot an Letizia Paternoster am letzten Tag des Dreitage-Rennens abgeben. Die erst 18-jährige Paternoster konnte sich durch einen Sieg auf der letzten Etappe in Garnich nämlich den Gesamtsieg sichern. Majerus, die Fünfte wurde, kam zwar mit der gleichen Zeit wie die Gewinnerin ins Ziel, doch aufgrund der zehnsekündigen Zeitgutschrift hatte die Italienerin am Ende die Nase vorn. Die Luxemburger Sportlerin des Jahres wurde somit mit einer Sekunde Rückstand Zweite.