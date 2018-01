Die Radsportsaison 2018 ist nicht wie jede andere. Es gibt ein paar Änderungen, die sich sowohl auf die Rennen und als auch auf die Teams auswirken. Zudem wartet die ganze Radsportwelt gespannt, wie es mit der positiven Dopingprobe von Tour-Dominator Chris Froome weitergeht. Vor dem ersten WorldTour-Rennen bringt das Tageblatt Sie auf den neusten Stand. In der kommenden Nacht startet die Radsportsaison so richtig durch: Dann wird die erste Etappe der Santos Tour Down Under bestritten.

Mit dabei sind auch zwei Luxemburger: Sowohl Ben Gastauer (Ag2r – La Mondiale) als auch Laurent Didier (Trek-Segafredo) starten am anderen Ende der Welt in die Saison 2018. Auch wenn das Peloton wieder rollt, gibt es noch ein großes Fragezeichen: ...