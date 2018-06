Der Südafrikaner Daryl Impey hat die erste Etappe des Critérium du Dauphiné gewonnen. Der Profi von Mitchelton-Scott setzte sich nach 179 km in Saint-Just-Saint-Rambert vor Julian Alaphilippe (Quick-Step) und Pascal Ackermann (Bora-hansgrohe) durch. Bob Jungels kam zeitgleich als 23. ins Ziel.

Für etwas Nervosität sorgte der Anstieg rund drei km vor dem Ziel, der das Feld dann auch in zwei Gruppen aufteilte. In der Gesamtwertung liegt der Sieger des Prologs, Michal Kwiatkowski (Sky), weiter in Führung. Jungels hat sich von Platz sieben auf Rang vier verbessert, mit einem Rückstand von sieben Sekunden. Die zweite Etappe führt am Dienstag über 180,5 km von Montbrison nach Belleville en Beaujolais.