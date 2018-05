Auf der längsten Etappe des 101. Giro d’Italia über 244 km von Penne nach Gualdo Tadino in Umbrien setzte sich am Dienstag der Slowene Matej Mohoric (Bahrain-Merida) nach 6:04:52 Stunden hauchdünn im Sprint zweier Ausreißer vor dem Deutschen Nico Denz (Ag2R – La Mondiale) durch.

Laurent Didier (Trek-Segafredo) beendete den zehnten Teilabschnitt mit einem Rückstand von 12:03 Minuten auf Rang 86. Jemy Drucker (BMC Racing) wurde unterdessen 158. auf 30:14 Minuten

Simon Yates weiter in Rosa

Das Rosa Trikot des Gesamtführenden verteidigte der Brite Simon Yates (Mitchelton-Scott), der als Sieger des Zwischensprints wertvolle Bonussekunden einfuhr und die Etappe im großen Feld 34 Sekunden hinter Mohoric und Denz beendete.

Verlierer des Tages war der vorherige Gesamtzweite Esteban Chaves. Der kolumbianische Teamkollege von Yates hatte gesundheitliche Probleme und konnte früh nicht mehr folgen. Chaves wurde weit abgehängt, erreichte das Ziel mit mehr als zehn Minuten Rückstand und büßte damit alle Chancen auf den Giro-Sieg ein. Yates führt nun im Gesamtklassement mit 41 Sekunden Vorsprung auf Titelverteidiger Tom Dumoulin (Niederlande) vom deutschen Team Sunweb, der 18 km vor dem Ziel nach einem Defekt kurzzeitig zurückgefallen war.

Die elfte Etappe über 156 km zwischen Assisi und Osimo bietet am Mittwoch einige kurze, aber knackige Anstiege. Gerade das Finale auf den letzten anderthalb Kilometern mit bis zu 16 Grad Steigung eignet sich für empfindliche Attacken. Die nächste klassische Hochgebirgsetappe findet erst am Samstag bei der Bergankunft auf dem Monte Zoncolan in den Karnischen Alpen statt. (SID)