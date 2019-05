Der Spanier Pello Bilbao hat die siebte Etappe des 102. Giro d’Italia gewonnen. Der 29-Jährige vom Team Astana gewann das 185 Kilometer lange Teilstück von Vasto nach L’Aquila und krönte damit den Ausreißversuch einer Gruppe von 13 Fahrern, die ihren Vorsprung bis ins Ziel verteidigen konnte. Auf den Plätzen zwei und drei landeten Tony Gallopin aus Frankreich und Davide Formolo aus Italien.

Der Italiener Valerio Conti, der am Donnerstag das Rosa Trikot erobert hatte, verteidigte seine Gesamtführung, indem er mit der Favoritengruppe etwa eine Minute später ins Ziel kam. In der war auch der Luxemburger Bob Jungels (Deceuninck – Quick Step) vertreten. Er wurde 19. auf 1:07 Minuten.In der Gesamtwertung liegt Jungels auf Rang 21 mit einem Rückstand von 6:26 Minuten. Ben Gastauer (Ag2r – La Mondiale) wurde am Freitag 60. auf 1:44 Minuten. In der Gesamtwertung belegt der 31-Jährige den 56. Rang, mit einem Rückstand von 14:16 Minuten.

Unterdessen musste einer der besten Sprinter, der Kolumbianer Fernando Gaviria, wegen Schmerzen im linken Knie vorzeitig aussteigen. Am Samstag geht es mit einer weiteren hügeligen Etappe von Tortoredo Lido nach Pesaro (239 Kilometer) weiter, bevor am Sonntag ein Zeitfahren nach San Marino auf dem Programm steht.