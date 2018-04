Vor zehn Jahren schien für Kim Kirchen im Regen von Huy die Sonne. Der damals 29-Jährige (geb. am 3.7.1978 in Rammeldingen) gewann die “Flèche Wallonne” nach einem magistralen Spurt, in dem er Cadel Evans und Damiano Cunego auf die Plätze verwies. Das Großherzogtum stand für einen Tag weltweit im Blickpunkt des Sportgeschehens. Kim Kirchen ist der einzige Luxemburger Sieger des “Wallonischen Pfeils”.

