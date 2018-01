Der Australier Caleb Ewan (Mitchelton-Scott) hat die zweite Etappe der Santos Tour Down Under von Unley nach Stirling (148,6km) gewonnen. Der 23-Jährige suchte sich für das Finale auf der ansteigenden Zielgeraden das Hinterrad von Weltmeister Peter Sagan (SVK/Bora-Hansgrohe) aus um auf den letzten Metern vorbeizuegehen. Zweiter wird Ewans Teamkollege Daryl Impey (RSA) vor Jay McCarthy (AUS/Bora-Hansgrohe). Sagan wurde 4. Die beiden Luxemburger Ben Gastauer (Ag2r – La Mondiale) und Laurent Didier (Trek-Segafredo) schlossen die Etappe Seite an Seite auf den Plätzen 45 und 46 ab.

In der Gesamtwertung führt Ewan nun mit einem Vorsprung von 10 Sekunden vor Impey. Didier ist 43. und Gastauer 45., beide auf 16 Sekunden. Die dritte Etappe führt in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag über 120,5 km von Glenelg nach Victor Harbor.