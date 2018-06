Radprofi Geraint Thomas hat das Critérium du Dauphiné in überzeugender Manier gewonnen und seinen Team-Kapitän Chris Froome für die Tour de France unter Druck gesetzt. Der Waliser, der am Sonntag in der Gesamtwertung seinen Landsmann Adam Yates (+1:00 Minute) hinter sich ließ, meldet Führungsansprüche im Sky-Team an. Bisher hatte der 32-Jährige bei der Tour stets als ergebender Edel-Helfer seines Chefs geglänzt.

Der Luxemburger Bob Jungels stürzte und kam auf der letzten Etappe als 64. und mit einem Rückstand von fast 19 Minuten ins Ziel und fiel dadurch in der Gesamtwertung vom 11. auf den 25. Platz zurück.